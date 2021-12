[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교 손지연 교수가 한국FP학회 우수논문상을 수상했다.

31일 전남대에 따르면 손지연 생활복지학과 교수는 지난 17일 온라인 생중계로 진행된 한국FP학회 정기 학술대회에서 ‘IPA기법을 적용한 소비자의 금융지식 수준과 금융교육 내용 영역별 중요도 연구’란 논문의 우수성을 인정받았다.

한국FP학회는 학회지 FPR(Financial Planning Review)에 1년 동안 발표된 논문을 대상으로 재무설계 학문 분야에 대한 학술적·실무적 기여도를 심사하여 매년 3편의 수상작을 선정·시상하고 있다.

손 교수는 한국소비자원에 이어 지난 9월 전남대에 임용된 이후에도 소비자의 금융역량 관련 연구를 지속적으로 수행하고 있다.

