'제야의 종' 행사 2년째 취소…해돋이 장소 폐쇄

[아시아경제 이선애 기자] 지난해에 이어 올해도 코로나19 확산 우려로 31일 전국 각지의 타종 행사가 열리지 않는다. 일부 지자체는 타종 행사를 온라인을 통해 '비대면'으로 생중계하거나 녹화 방송하는 등 축소 진행한다.

경기도 산하 경기문화재단은 파주 임진각에서 개최하려던 제야의 종 타종식을 취소했다. 의정부 예술의전당에서 진행될 공연 행사도 무관중 공연으로 전환했다. 공연은 사전 녹화해 31일 오후 10시 30분부터 재단 유튜브 채널 등을 통해 송출한다.

경기 수원시는 화성행궁 앞 여민각에서 진행하려던 제야 타종 행사를 취소했다. 행궁 광장에서 개최하려던 제야콘서트도 열지 않는다.

인천시와 대전시도 2년 연속 타종 행사를 전면 취소했다.

강원도는 코로나19 지역확산을 막기위해 신년 타종식을 열지 않기로 하는 대신 내달 3일 간부직원으로 참석자를 줄여 충렬탑을 참배할 계획이다. 강릉시는 종무식과 신년 경포대충혼탑 참배 외 다른 행사들은 모두 취소했다.

경주시는 최소 인원만 참석한 가운데 신라대종 타종식 행사를 진행하고 녹화 방송한다. 영상은 내년 1월 1일 오전 지역 방송사를 통해 송출한다.

전북 전주시는 풍남문에서 열기로 했던 제야의 타종식 행사를 취소했다. 광주시도 코로나19 확산 방지를 위해 제야의 종 타종식을 열지 않기로 했다. 목포 유달산 새해맞이 타종식도 2년 연속 열리지 않는다.

경남도는 각 시·군 주최 타종행사 등 행사를 취소하고 주요 해돋이 장소를 폐쇄했다.

이 밖에 경북 영덕, 울진 등 전국 대부분 지역에서 타종 행사가 취소됐다.

일부 지자체는 제한된 인원으로 타종 행사를 열고 이를 온라인 생중계한다.

서울시는 보신각에서 열릴 '제야의 종' 타종식 행사를 유튜브와 페이스북으로 중계한다. tbs교통방송과 지상파·케이블 방송 채널에서도 동시 송출된다. 양궁 국가대표 안산과 드라마 '오징어 게임' 배우 오영수 등 시민대표 10명과 오세훈 서울시장 등 총 14명이 참석한다.

서울디지털재단은 '2022 메타버스 서울 제야의 종 페스티벌' 행사를 메타버스 플랫폼 '이프랜드(ifland)'에서 연다.

부산시는 용두산공원서 타종자만 참석한 가운데 시민의 종 타종행사를 진행하고 온라인 생중계한다. 타종자는 코로나 검체 워크스루 최초 개발자, 소상공인, 청년, 시민단체 대표, 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회 집행위원장 등 총 16명으로 구성됐다. 카운트다운과 타종 장면 등은 유튜브 '붓싼뉴스'와 '바다TV'로 중계한다.

대구시도 국채보상운동기념공원 달구벌대종서 타종식을 열고 유튜브 등을 통해 실시간 송출한다. 권영진 대구시장 등 타종자 33인과 관계자만 참석한다.

울산시는 울산대공원 종각에서 열릴 송년 제야 행사를 비대면 진행하고 지역 민방인 UBC울산방송과 유튜브 등을 통해 송출한다.

전남 여수시는 유튜브를 통해 여수향일암 일출제를 중계하고 타종 행사 등도 온라인으로 선보인다. 여수시는 이를 위해 31일 자정부터 내년 1월 1일 오전 8시까지 향일암 방면 차량 통행을 통제한다.

1600년의 전통을 자랑하는 강화도 전등사도 외부 인원 없이 유튜브로 타종식을 선보인다. 강원도의 행사 관계자는 "모임 및 이동을 자제하면서 조용하게 새해를 맞이해 일상 회복을 다시 시작할 수 있도록 힘써달라"고 당부했다.

