김 총리 "새해, 코로나 위기 극복하고 '명실상부 선진국' 원년되길"

2022년 신년사

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 31일 "2022년은 포용적 회복을 통해 코로나19 위기를 완전히 극복하고, 추격의 시대를 넘어 명실상부한 선진국으로 나아가는 원년이 될 것으로 확신한다"고 말했다.

김 총리는 이날 2022년 신년사를 통해 "국제통화기금(IMF) 외환위기 이후로 가장 큰 위기를 우리 대한민국이 잘 버티고 넘어서고 있다"며 이같이 말했다.

이어 "이를 위해서는 밖으로 드러나는 외형만이 아니라, 우리 공동체 구성원들이 성숙한 시민으로서 공존과 포용, 상생의 가치를 통해 새로운 시대를 열어가는 대전환의 계기를 만들어가야 한다"며 "그것이 진정한 회복이자 도약"이라고 강조했다.

김 총리는 "정부는 그 길을 국민과 함께 찾고, 국민과 함께 가겠다"며 "하루빨리 소중한 일상을 회복하고 공동체의 미래를 열어나가도록 전력을 다할 것"이라고 다짐했다. 또 "국민의 걱정과 불안을 덜고, 모두가 함께 이루고 나누는 선한 공동체, 따뜻해서 아름다운 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

김 총리는 "코로나19로 가장 어려웠던 지난해, 우리는 그 어려움을 이겨내면서 가장 빛나는 성과도 거뒀다"며 "세계 10권의 경제 강국이 됐고, 국제사회에서 당당히 선진국으로 인정받았다. 문화강국으로서 대한민국의 위상도 한층 높아졌다"고 평가했다.

그러면서 "여러 어려움 속에서도 이웃의 손을 잡아준 모든 국민께 감사드린다"며 "특히 지금도 방역 현장에서 온몸을 던져 공동체를 위해 헌신하고 있는 의료진과, 힘든 상황 속에서도 방역에 협조해 준 소상공인·자영업자에 한없는 미안함과 고마움을 전하고 싶다"고 말했다.

아울러 '검은 호랑이'를 의미하는 임인년(壬寅年)을 맞아 "검은 호랑이의 기개로 힘차게 나아가자"며 "조금만 더 인내하며 함께 희망을 만들어 가자. 온 국민의 건강과 행복을 기원한다"고 신년사를 마무리했다.

