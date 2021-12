신한베트남銀, '꿰보지점'·'통녓지점' 개점…총 43개 네트워크 보유

[아시아경제 이광호 기자]신한은행의 베트남 현지법인인 신한베트남은행은 베트남 박닌성 꿰보군에 꿰보(Que Vo)지점과 동나이성 비엔화시에 통녓(Thong Nhat)지점을 개점했다고 31일 밝혔다.

박닌성 꿰보군은 하노이, 하이퐁, 꽝닌 등 베트남 중요 경제 중심지의 교차로에 위치해 많은 외국인 투자를 유치하고 있는 지역이며 꿰보지점은 이런 꿰보군의 중심인 꿰보 산업단지 초입에 있어 고객들의 편의성이 증대될 것으로 예상된다.

남부에 위치한 비엔화시는 인구 백만명이 넘는 도시로써 베트남의 경제 중심지 호치민에 인접한 동나이성의 대표 도시이다. 고속도로, 신공항 건설 등 주요 인프라 구축 프로젝트가 진행중이며 향후 리테일 금융의 블루오션이 될 전망이다.

신한베트남은행은 지난해 10월 껀터지점을 개점함으로써 한국계 은행으로서는 최초로 베트남 5대 도시(하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭, 껀터)에 영업점을 개점해 베트남 전 지역을 아우르는 전국적인 영업망을 구축했고 이번 개점을 통해 베트남 내 외국계 은행 중 최다 지점 보유 은행의 위치를 확고히 했다.

신한은행 관계자는 "코로나의 확산으로 인한 어려운 경영 환경속에서도 지속적인 비즈니스 운영을 유지하기 위해 노력했고 어려움에 빠진 고객을 지원하기 위한 우대 금리 등 여러 정책을 실시했다"며 "이번 추가 개점을 통해 베트남 사회와 고객들로부터 인정받는 은행이 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr