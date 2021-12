[아시아경제 온라인이슈팀] 댄서 노제가 미모가 돋보이는 일상을 공개했다.

30일 노제는 "어서와 2022"라는 짧은 글과 함께 연습실에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 노제는 심플한 반팔 티셔츠 차림으로 체크무늬 목도리를 머리에 감싸고 있다.

이에 노제와 함께 Mnet 인기 방송 '스트릿 우먼 파이터'에 출연했던 댄서 아이키는 이에 "어서와 2046. 집 비번"이라고 댓글을 남겨 웃음을 안겼다.

한편 노제는 현재 Mnet '스트릿 걸스 파이터'에 출연 중이다.

