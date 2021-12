[세종=아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆고위공무원

▶사회문화법제국장 박영욱

◆부이사관

▶경제법제국 법제관 김혜정 ▶사회문화법제국 법제관 김은영

◆과장급

▶기획조정관실 혁신행정감사담당관 오은하 ▶사회문화법제국 법제관 백종운

<파견>

◆과장급

▶대한무역투자진흥공사(KOTRA) 김효선

