[아시아경제 정동훈 기자] 31일 오전 11시 35분께 경기 고양시 일산동구 서울 지하철3호선 마두역 인근의 한 상가 건물에서 지하 3층 기둥이 일부 파열되는 사고가 발생했다. 건물 주차장 입구 앞 도로에는 싱크홀도 발생했다.

현재 상가 내 인원들은 모두 대피한 것으로 알려졌다. 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

고양시 등 당국은 현장 인근을 통제하며 붕괴 위험 등 상황 추이를 파악하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr