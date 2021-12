창원대, 대학원생 직접 기획 'START OVER' 우수작가전 개최

창원대학교 일반대학원 미술학과 'START OVER' 우수작가전 포스터.[이미지출처=창원대학교]

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교 미술학과는 내년 1월 4일부터 9일까지 창원 인사이드 갤러리에서 '2022학년도 일반대학원 미술학과 우수작가전'을 개최한다고 31일 밝혔다.

창원대 미술학과는 매년 해외 레지던스(독일·미국) 프로그램을 운영했으나, 올해는 코로나19의 여파로 인해 국내 전시로 그 결과를 선보인다.

이번 전시는 서아진, 김선희, 박근곡, 오유림 4명의 대학원생이 직접 기획, 인사이드 갤러리의 공간 후원을 통해 진행된다.

전시회는 'START OVER: 일상을 회복하는 순간을 만나다'를 주제로 코로나19 속 변화된 우리의 일상을 회복하고자 하는 희망을 나타내고 있다. 기존에 있던 경험이나 기억 등을 모두 내던지고 새로 시작한다는 의미를 넘어 한 층 성숙하는 과정을 의미한다.

미술학과 관계자는 "START OVER 전시를 통해 다시 시작하는 마음으로 정진하고자 하는 열망을 나타내고, 더 나은 방향으로 전환할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

