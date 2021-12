영유아 보육은 거제시처럼…어린이집·유치원 '입학축하금' 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 어린이집에 처음 입학하는 영유아에게 입학축하금을 지급한다고 31일 밝혔다.

'어린이집 생애 최초 입학축하금'은 어린이집 입소에 따른 부모님의 부담을 덜어주고자 하는 사업이다.

대상은 관내 주민등록상 주소를 둔 2022년 1월 1일 이후 어린이집에 생애 처음 입학(입소)한 영유아다. 이달 31일 이전에 어린이집에 재원한 적이 있거나, 유치원 입학축하금을 지원받은 아동은 지원 대상에서 제외된다.

지급액은 경상남도에서 정하는 입학준비금 수납한도액으로 10만원 범위 내에서 지원한다.

신청은 어린이집 입학을 위해 양육수당에서 보육료로 사회서비스 이용권을 변경할 때, 거주지 면·동 주민센터에서 신청하거나 시청 홈페이지를 통해 할 수 있다. 축하금은 신청일이 속하는 달의 다음 달 25일에 계좌로 입금된다.

유치원 입학축하금도 지원한다. 대상과 지급액은 어린이집 입학축하금과 같으며, 3월 이후 신청할 수 있다.

한편 거제시는 2025년까지 중장기 계획을 수립하고 다른 지자체와 차별화된 사업을 추진 중이다. 올해는 임신부 교통비 지원과 아빠 육아휴직 장려금 지원 등을 추진했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr