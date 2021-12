[신년사]정은보 금감원장 "잠재리스크 선제적 관리 역점"

[아시아경제 이광호 기자]정은보 금융감독원장은 31일 "새해 가장 역점을 두고자 하는 것은 잠재리스크에 대한 선제적 관리"라고 밝혔다.

정 원장은 이날 신년사를 통해 "현재 금융시장에는 크고 작은 리스크가 잠재돼 있고 현실화할 경우 그 영향은 광범위하며 상흔효과가 지속될 수 있다"며 이같이 말했다.

정 원장은 "가계부채와 외화 유동성, 단기자금시장과 비은행권발 리스크 등 시스템 내 비중을 불문하고 금융 불안정을 초래할 수 있는 가능성에 적기에 대처할 수 있어야 한다"고 강조했다.

이어 "시장에 대한 상시감시 체계를 고도화하고 업계 자신도 리스크 관리에 대한 경각심을 갖도록 지도해야 한다"고 주문했다.

금융 소비자 보호와 관련해서도 "금융상품이 복잡해지고 디지털화에 따라 판매채널이 다변화되면서 정보 비대칭에 의한 소비자피해, 특정 계층 소외현상 등 소비자 보호의 사각지대가 발생할 수 있다"며 "이를 예방하기 위해 상품의 개발단계에서부터 판매, 사후관리 등 금융상품의 라이프사이클 전 과정에 걸쳐 소비자 보호를 위한 선제적 노력을 기울여야 한다"고 진단했다.

또한 "금융혁신을 적극적으로 지원해야 한다"면서도 "금융회사와 빅테크(대형 정보기술기업) 사이 불균형적 경쟁 여건은 해소돼야 한다"고 지적했다.

아울러 "'기울어진 운동장'이 발생하지 않도록 동일기능·동일규제 원칙에 기반해 공정하고 협력적인 규율체계를 마련해야 하겠다"고 당부했다.

