▶경기경제자유구역청장 신낭현 ▶평택시 전출 최원용 ▶안전관리실장 이진찬 ▶고양시 전출 박원석 ▶안산시 전출 김대순 ▶균형발전기획실장 직무대리 연제찬 ▶의회사무처장 직무대리 이계삼 ▶정책기획관 최병갑 ▶도시정책관 지재성 ▶ 환경국장 엄진섭 ▶문화체육관광국장 이석범 ▶농정해양국장 김충범 ▶평생교육국장 안동광 ▶미래성장정책관 김규식 ▶교통국장 강현도 ▶철도항만물류국장 남동경 ▶경기경제자유구역청 사업총괄본부장 박승삼 ▶수자원본부장 김재훈 ▶시흥시 전출 이소춘 ▶김포시 전출 허승범 ▶여주시 전출 조정아 ▶여성가족국장 직무대리 지주연 ▶인재개발원장 직무대리 전진석 ▶이천시 전출 이의환 ▶포천시 전출 정덕채 ▶동두천시 전출 정순욱 ▶연천군 전출 박종민 ▶보건환경연구원장 박용배

