고흥군 나로우주센터는 2021년 우리 기술로 완성한 한국형 발사체 누리호(KSLV-II)가 성공적인 우주를 향해 날아 오른 한국 우주산업의 역사적인 공간이다. 지난 10년간 전 세계 우주산업이 2배 이상 성장했고 민간인이 우주 관광을 시작하는 시대를 맞았다. 대한민국도 늦지 않았다. 다가오는 새해에는 누리호 후속 발사체를 시작으로 2030년 도전적인 달 착륙선까지 우리의 우주로 향한 꿈은 계속된다. 고훙 나로우주센터 모형 발사체 위로 보름달이 밝게 빛나고 있다./고흥=윤동주 기자 doso7@

