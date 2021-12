시련을 겪은 인류는 한층 단단해질 수 있을까. 2년째 우리 곁을 맴돌며 세밑에 와서는 외려 한껏 기승을 부리는 코로나19는 분명 인류가 치르는 커다란 시험일 테다. 어떻게 이겨낼지, 언제쯤일지는 분명치 않다. 감염병 확산을 막겠다며 채워뒀던 빗장을 풀고, 국경을 넘나드는 왕래가 자유로워지는 그 날을 앞당기는 것도 오롯이 우리가 떠안은 숙제다. 감염병이 물러난 사회를 과거보다 나은 곳으로 만드는 일 역시 현 세대가 풀어야 할 짐이다. 다가오는 임인년(壬寅年) 새해에는 검은 호랑이의 기운으로 다시 힘차게 날아오르길 바라본다. 사진은 인천공항에서 비행하는 항공기들의 궤적을 촬영해 합성했다./영종도=김현민 기자 kimhyun81@

