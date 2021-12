[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 기장군은 지난 30일 기장군 발전을 위해 다방면으로 힘쓴 김동주 전 국회의원에게 감사패를 수여했다.

김동주 전 국회의원은 국회의원 재임 당시 원전 주변지역에 거주하는 주민을 위해 발전소 주변지역 지원에 관한 법률안을 발의하는 등 기장군민을 위한 다양한 입법안을 발의했다.

김 전 의원은 기장군 단독선거구 추진위원회에 참여해 헌법재판소에 헌법소원 심판을 청구하는 등 기장군 단독 선거구 확정에도 공헌을 했다.

기장군은 지역사회 발전을 위해 애향심과 봉사정신으로 노력·헌신한 김동주 전 국회의원에게 기장군수 명의의 감사패를 수여키로 하고, 노경구 행정자치국장이 전달했다.

오규석 기장군수는 “기장군 발전을 위해 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr