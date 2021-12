[광주사랑의열매 소식] 각계각층서 '희망2022나눔캠페인' 동참

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 파랑새안과(광주광역시 소재)가 이어 올해도 희망2022나눔캠페인 성금 200만원을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)로 기탁했다.

성금은 광주사회복지공동모금회를 통해 동구지역사회보장협의체로 전달돼 관내 돌봄이웃을 위한 따뜻한 겨울나기 방한용품(김장김치, 연탄 등)으로 지원될 예정이다.

김창룡 원장은 “추운 겨울이지만 우리 주변 돌봄이웃의 가슴에는 사랑의 온기가 가득하길 바란다”고 말했다.

한편, 사회복지공동모금회에서 지난 1일부터 전개하는 희망2022나눔캠페인에는 ▲KBS, MBC, KBC 방송사를 통한 성금 기부 ▲광주광역시청·5개 구청 사회복지과를 통한 성금전달 ▲동주민센터 및 동지역사회보장협의체를 통한 성금전달 ▲아너 소사이어티(개인 고액기부클럽) 회원가입 ▲착한가게 및 직장인 정기기부 착한일터 가입 ▲ARS전화기부 ▲QR코드 및 간편결제 ▲지정기탁 및 물품기탁을 통해 캠페인에 참여할 수 있다.

또 광주사랑의열매 홈페이지 온라인 모금을 통해 나눔에 참여할 수 있으며, 기부 상담은 광주사랑의열매 사무국 모금사업팀으로 문의하면 된다.

◆광주전남 한국감정평가사협회, 희망2022캠페인 동참

한국감정평가사협회 광주전남지회(회장 김영상)가 희망2022나눔캠페인 성금 3백만원을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)로 전달했다.

전달식에는 김영상 한국감정평가사협회 광주전남지회장 및 정경준 간사, 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석해 자리를 빛냈다.

김영상 회장은 “마음으로 생각해온 나눔을 실천하게 돼 무척 기쁘다”며 “광주가 살기 좋은 따뜻한 도시가 됐으면 한다”고 말했다.

◆한국경영원 '희망2022나눔캠페인' 1000만원 기탁

한국경영원(대표이사 김보현)이 희망2022나눔캠페인 성금 1000만원을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)로 전달했다.

한국경영원은 과거 강원도 산불피해 및 코로나19 특별모금에도 참여한 바 있으며 지난해 캠페인에 이어 올해도 희망나눔캠페인 참여 성금을 전달해 주위의 귀감이 되고 있다.

한편 김보현 대표이사는 1억원 이상을 기탁한 개인 고액 기부자 모임인 광주 아너 소사이어티 61호 회원으로 개인기부도 적극 참여하고 있는 것으로 알려져 있다.

김 대표이사는 “오늘의 나눔이 더 큰 기부 바람으로 퍼져 지역사회의 기부문화 확산으로 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.

◆ 대유에이텍 '희망2022나눔캠페인' 성금 577만원 전달

대유에이텍(대표이사 권의경)이 희망2022나눔캠페인 성금 577만원을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)로 전달했다.

대유에이텍은 광주 제1호 나눔명문기업으로 광주 지역사회 복지발전과 나눔문화를 선두해 나가고 있다.

나눔명문기업이란 사랑의열매가 사회적 책임을 다하는 기업을 발굴하고 이를 알릴 수 있도록 만든 기업 대상 기부프로그램이다. 1억원 이상 기부했거나, 3년 이내 1억원 이상 기부를 약정한 기업이 대상이다.

대유에이텍은 현물기부를 포함하여 총 3억2200여만원을 광주사회복지공동모금회로 기탁했으며 희망나눔캠페인으로 지난 2017년부터 임직원 모금 성금을 전달하고 있다.

문경일 담당은 “코로나19로 힘든 상황을 함께 이겨내기 위해 임직원들이 작년에 비해 많은 성금을 모금해주었다”며 “임직원들이 함께 뜻을 모아 광주 지역사회를 위해 공헌할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

◆스마트인재개밸원, 돌봄이웃에 성금품 전달

스마트인재개발원(원장 차준섭)이 돌봄이웃을 위한 성금 300만원과 성품(마스크 1만장)을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)로 전달했다.

기탁된 성품은 행복요양원과 행복재활원으로 각각 5000장씩 전달될 예정이다.

차준섭 원장은 “우리 스마트인재개발원과 사랑의열매는 ‘공유’와 ‘공감’ 한다는 점에서 공통점을 가지고 있다”며 “사랑의열매와 인연을 계속 이어나가 지역사회 복지발전을 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편, 스마트인재개발원은 지역선도형 IT인력양성 허브로 자리매김해 4차 산업혁명시대 양질의 IT 전문인력을 양성하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr