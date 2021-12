[아시아경제 공병선 기자] 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,180 전일대비 10 등락률 -0.46% 거래량 748,080 전일가 2,190 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 진흥기업, 375억규모 서울특별시교육청 신청사 건립 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일진흥기업, 1383억원 규모 공사 수주 close 은 433억원 규모의 서울 송파구 장지동 청년주택 신축공사를 수주했다고 31일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 11.47% 수준이다.

