대웅제약, 보툴리눔 톡신 '나보타' 중국 판매허가 신청

[아시아경제 서소정 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 4,500 등락률 -2.95% 거래량 53,169 전일가 152,500 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 '34번째 국산 신약'… 대웅제약 '펙수프라잔' 국내 허가 취득 대웅제약 위식도역류질환 치료제 '펙수프라잔', 국내 품목허가 승인 받아대웅제약, 코로나19 경구용 치료제는 '덤'…성장 궤도 close (대표 전승호)이 중국 식약당국에 보툴리눔 톡신 '나보타'의 출시허가를 신청했다.

대웅제약은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 나보타의 임상 데이터를 제출하고 생물의약품허가신청(BLA)을 했다고 31일 밝혔다.

대웅제약은 지난 7월 NMPA 가이드라인에 따라 중국 현지에서 나보타의 임상 3상을 완료했다. 중등증에서 중증 사이의 미간주름을 가진 환자 473명을 대상으로 동일 용량의 나보타 혹은 대조약(보톡스)을 한 차례 투여하고 16주에 걸쳐 효과를 비교한 결과, 주평가변수로 설정한 '투여 후 4주째에 미간주름 개선 정도'에서 나보타 투여군은 92.2%, 대조군은 86.8%의 개선도를 보였다.

박성수 대웅제약 부사장은 "아직 보툴리눔 톡신 경험률이 1%대에 불과해 폭발적인 잠재력을 가진 중국 시장에 선제적으로 진출해 미래 수익을 확보하겠다"며 "선진국을 비롯 세계 주요 국가들에서 얻은 사업 경험으로 차별화된 사업전략을 펼쳐 발매 후 3년 내 중국 시장 보툴리눔 톡신 매출 1위를 달성하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr