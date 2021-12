◇ 과장급 전보

▲ 문화예술정책실 문화정책관 국어정책과장 정원상

▲ 국민소통실 소통정책관 소통지원과장 권수진

▲ 저작권국 저작권정책과장 장경근

▲ 국립국악원 기획운영단 기획관리과장 최 진

▲ 문화예술정책실 지역문화정책관 문화기반과장 박소정

▲ 옛전남도청복원추진단 복원협력과장 박승준

▲ 국립중앙도서관 기획연수부 운영지원과장 현정규

▲ 국립민속박물관 섭외교육과장 엄성근

▲ 국립아시아문화전당 과장 직위 강용민

▲ 국립중앙박물관 학예연구실 세계문화부장 오세연

▲ 국립중앙박물관 광주박물관 학예연구실장 최장열

▲ 국립중앙박물관 김해박물관장 이정근

▲ 대한민국역사박물관 조사연구과장 국성하

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr