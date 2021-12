위니아에이드, 새해맞이 고객감사 프로모션 실시

[아시아경제 정현진 기자] 대유위니아그룹의 위니아에이드가 새해를 맞아 내년 1월 1일부터 30일까지 한 달간 전국의 딤채전문점(위니아딤채스테이)에서 '새해 첫 고객감사 할인행사'를 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 행사는 전국 220여개 딤채전문점에 전시된 제품을 판매하는 행사로, 해당 제품의 판매는 선착순으로 진행되며 딤채전문점과 연계된 제휴카드를 사용해 결제할 경우 청구할인 7%(최대 20만원), 무이자할부 최고 36개월의 추가 혜택도 제공한다.

새로운 컬러와 기술이 탑재된 2022년형 딤채와 위니아 보르도 와인냉장고, 위니아 프렌치 냉장고를 구매한 고객에게는 위니아 마스크 100장을 사은품으로 준다.

행사기간 동안 딤채전문점에서 프리미엄 김치냉장고, 냉장고, 세탁기 행사모델을 구입한 고객이 카카오톡에서 위니아 직수 냉온 정수기 렌탈을 계약하면 추가 30만원 상품권 혜택도 받을 수 있다.

위니아에이드 김준 유통사업본부장은 "올 겨울 김치냉장고 시장을 석권한 딤채와 위니아의 프리미엄 가전제품인 위니아 보르도 와인냉장고, 위니아 프렌치 냉장고를 알뜰한 가격과 풍성한 혜택으로 구매할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

