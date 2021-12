바이든·푸틴 50분간 전화통화 '우크라이나 문제 논의'

[아시아경제 박병희 기자] 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 30일(현지시간) 50분간 전화통화로 우크라이나 문제를 논의했다.

AP통신 등에 따르면 백악관은 두 정상이 이날 오후 3시35분(미 동부시간)부터 오후 4시25분까지 50분간 통화했다고 밝혔다. 바이든 대통령과 푸틴 대통령은 지난 7일 화상 정상회담을 한 지 23일 만에 전화통화로 의견을 교환했다.

연말을 맞아 델라웨어주에 머무는 바이든 대통령은 윌밍턴 자택에서 통화를 했다. 이번 전화통화는 푸틴 대통령의 요구로 이뤄졌다. 러시아는 최근 우크라이나 국경 지역에 10만명의 병력을 주둔시켜 긴장감을 고조시키고 있으며 서방에서는 내년 초 러시아가 우크라이나를 침공할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

바이든 대통령은 통화에서 러시아의 우크라이나 접경 지역 병력 집결에 강한 우려를 표하면서 긴장 완화를 위해 즉각적인 병력 철수를 요구한 것으로 알려졌다. 푸틴 대통령은 침공 우려를 일축하면서도 북대서양조약기구(NATOㆍ나토)의 동진 금지 등 러시아가 요구한 안전보장안을 수용하라고 압박한 것으로 관측된다.

러시아는 우크라이나를 비롯해 옛소련 국가들이 나토에 가입하지 않는다는 등의 내용을 골자로 한 공식적 확약을 원하고 있다. 러시아는 지난 17일 나토의 확장 금지 등을 포함한 안보보장 요구안을 공개했다.

미국과 러시아는 내달 초 우크라이나 문제를 논의하는 자리를 잇따라 마련할 예정이다. 내달 10일에는 스위스 제네바에서 양국 외무부, 국방부 대표들이 참여하는 안보 보장 문제 논의 1차 협상이 열릴 예정이고 이어 12일에는 러시아-나토(북대서양조약기구ㆍNATO) 간 협상, 13일에는 러시아-유럽안보협력기구(OSCE) 간 협상이 이어진다. OSCE는 나토 회원국과 옛 소련 국가 및 모든 유럽 국가들을 포괄하는 범유럽 안보 협의체다.

