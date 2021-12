'24시간 영업' 인천 카페 압수수색에, 尹 "어디 무서워서 살겠나"

"오죽하면 그랬겠냐, 국민이 만만하냐"

"코로나 확산, 일상회복 시행한 정부 가장 큰 책임"

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 '24시간 영업'을 강행한 인천 카페를 경찰이 압수수색한 것에 대해 "어디 무서워서 살겠느냐"며 정부와 경찰 당국을 비판했다.

윤 후보는 30일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "과태료 처분이면 충분할 것을, 가게까지 들이닥쳐 샅샅이 뒤지다니요. 방역 수칙을 어긴 것이야 잘못한 일이지만 오죽하면 그랬겠냐"며 이같이 말했다.

그는 "준비도 없이 위드 코로나(단계적 일상회복)를 서두르다가 코로나19가 확산하니 다시 거리두기 강화로 돌아갔으니 자영업에 종사하시는 분들은 얼마나 힘들었겠냐"며 "가장 큰 책임이 있는 정부가, 과연 압수수색까지 할 자격이 있나"라고 반문했다.

이어 "이렇게까지 대응하는 것은 결코 정상이 아니다. 명백한 공권력 남용"이라며 "보통 사람들에게 경찰의 압수수색은 굉장히 이례적이고도 무섭기까지 한 일이다. 물론 방역 수칙 위반에 대한 제재는 필요하지만, 압수수색까지 해가며 국민을 겁박해서는 안 된다"고 지적했다.

윤 후보는 "하기야 야당 대선후보까지 사찰하는 마당에 국민이야 애초부터 눈에 보이지 않을지도 모르겠다"며 최근 고위공직자범죄수사처(공수처)가 야당 의원과 언론인 등을 대상으로 통신기록을 조회해 논란을 빚은 일도 언급했다.

그러면서 "제대로 된 보상도 없이, 눈덩이처럼 쌓이는 적자를 감수하다가 폐업으로 내몰린 자영업자들의 상처와 눈물이 보이지 않는 거냐. 대장동 게이트는 제대로 수사도 못 하면서 국민만 만만한 것 아니냐"며 "정치 방역에 대한 국민 불만을 억누르려고 경찰력 함부로 행사하지 말고, 정부가 해야 할 일에 집중하라"고 요구했다.

앞서 인천경찰청 광역수사대는 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 인천의 한 대형 카페 대표 A씨를 입건했다고 밝혔다. A씨는 지난 18∼20일 정부의 오후 9시 영업시간 제한 조치를 어기고 연수구 송도유원지 본점과 송도국제도시 직영점 등 카페 2곳을 운영한 혐의를 받는다.

카페 2곳은 당시 출입문에 '본 매장은 앞으로 정부의 영업시간 제한 지침에도 24시간 정상영업 합니다'라는 제목의 안내문을 부착하고 영업을 강행했다. 이에 연수구는 지난 21일 A씨를 감염병 위반 혐의로 경찰에 고발했다.

경찰은 전날(29일) 카페 2곳에 대한 압수수색을 진행했다. 경찰은 압수수색을 통해 확보한 카페 폐쇄회로(CC)TV와 신용카드 단말기 등을 분석해 해당 카페가 24시간 영업을 강행한 날 오후 9시 이후 매장을 방문한 손님들의 신원도 확인한다는 방침이다.

