'출생신고 없이 유령처럼 살았다'…제주서 23세·21세·14세 세 자매 발견

아버지 사망신고 과정서 출생신고 안 한 사실 드러나

딸 두 명은 이미 20세 넘은 성인…경찰, 어머니 입건

[아시아경제 강주희 기자] 제주에서 출생신고가 안 된 상태로 20년 넘게 살아온 세 자매가 발견돼 충격을 주고 있다.

제주동부경찰서는 특별한 사유 없이 자녀를 학교에 보내지 않은 혐의(아동복지법상 교육적 방임)로 40대 여성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 30일 밝혔다.

A씨는 딸인 14세 B양을 학교에 보내지 않고 교육적으로 방치한 혐의를 받는다. B양보다 먼저 태어난 23, 21세 딸 역시 출생신고를 하지 않은 것으로 파악됐다.

세 자매는 모두 의무교육을 전혀 받지 않았으며, 의료혜택을 받은 적도 없는 것으로 조사됐다. 이들은 EBS나 인터넷강의를 통해 공부해 왔으며 거의 집에서만 생활하면서 장기간 사회와 단절된 생활을 해온 것으로 알려졌다.

이 같은 사실은 A씨가 지난 20일 주민센터를 방문해 사실혼 관계인 배우자의 사망신고를 하는 과정에서 드러났다. 당시 A씨와 주민센터를 함께 방문한 딸들이 "우리도 출생신고를 해야 하는 것 아니냐"는 말을 했고, 세 자매가 호적에 올라있지 않은 사실을 인지한 주민센터 관계자가 경찰에 신고했다.

A씨는 출생신고를 하지 않은 이유에 대해 "세 자녀 모두 집에서 출산했는데 출생신고 필요성을 느끼지 못했다"며 "아이들이 학교에 가고 싶다고 한 적도 없다"고 답한 것으로 전해졌다.

제주시는 현재 임시주민등록번호를 부여하기 위해 성인 자녀 2명의 지문을 채취하고, 3개월간 생활비를 지원하는 긴급지원제도와 국민기초생활보장을 신청한 상태다. 또 유전자(DNA) 검사를 통해 A씨와 세 자매의 친자 관계가 인정되면 출생신고와 주민등록번호를 부여할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

경찰은 "현재까지 세 자매에 대한 신체적·정서적 학대는 없었던 것으로 보인다"며 "성인이 된 두 딸도 피해자로 보고 A씨에 대해 같은 혐의를 적용할 수 있는지 들여다보고 있다"고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr