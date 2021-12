일본 코로나 일일 신규확진 2개월반 만에 500명 다시 넘어

[아시아경제 전진영 기자] 일본에서 약 2개월 반만에 코로나19 일일 신규 확진자 수가 다시 500명을 넘어섰다.

30일 공영방송 NHK집계에 따르면 전날 일본 전역에서 새로 확인된 일본 내 확진자 수는 501명이다. 사망자 수는 4명, 중증환자는 49명이다. 확진자 수 500명을 넘어선 것은 지난 10월 16일 이후 처음이다.

일본의 월평균 하루 확진자 수는 5번째 대유행 정점이었던 8월 1만 8315명에서 9월 7023명, 10월 556명, 11월 150명으로 급감했다. 이후 이달 192명으로 다소 늘었다. 최근 일주일 하루 평균 확진자는 323명이다.

신규 확진자수 증가는 오미크론 변이 확산 때문인 것으로 보인다.

요미우리신문 통계에 따르면 전날 일본 내 오미크론 누적 확진자는 471명으로, 이 중 360명은 공항 검역 과정에서, 111명은 지자체 코로나19 검사에서 확인됐다.

감염 경로가 불분명한 지역감염 사례도 도쿄와 오사카 등에서 발생, 재확산 우려가 커지고 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr