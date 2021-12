천하장사 김성률·이만기·강호동 배출한 창원서 '학산배전국장사씨름대회' 열린다

창원시·대한씨름협회, 대회 개최 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 30일 마산씨름(現 창원)을 널리 알리고 씨름의 활성화를 도모하기 위해 대한씨름협회와 학산배 전국장사씨름대회 개최 업무협약을 맺었다.

학산배 전국대회는 한국씨름의 거목 김성률 장사를 기념하기 위해 2004년 창설됐다. 2004년부터 2016년까지 창원 지역에서 개최되다가 다른 지역으로 간 대회를 올해부터 다시 창원이 개최했다.

창원은 전국 최다 천하장사를 배출한 씨름의 고장으로 걸출한 씨름선수 김성률·이만기·강호동을 배출한 명실상부 천하장사 씨름의 중심 도시다.

이번 업무 협약식의 주요 내용은 학산배전국장사씨름대회 창원시 지속 개최, 장소제공 협조, 성공적인 대회 개최 상호노력, 씨름의 대외적 홍보 등이다.

허성무 시장은 "어려운 상황에서도 뜻깊은 학산배전국장사씨름대회를 지속 개최하게 돼 매우 기쁘다"며 "안전하고 성공적으로 대회가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr