경찰, '통신자료 조회' 공수처장 고발건 수사 착수…고발인 조사

[아시아경제 송승윤 기자] 시민단체가 고위공직자범죄수사처(공수처)의 통신자료 조회 논란과 관련해 김진욱 공수처장을 직권남용 혐의로 고발한 사건에 대해 경찰이 수사에 착수했다.

경기남부경찰청 반부패수사대는 30일 시민단체인 서민민생대책위원회 관계자를 불러 고발인 조사를 진행했다.

앞서 공수처가 '고발 사주' 의혹 등을 수사하면서 기자 등의 통신자료를 조회·수집한 것을 둘러싸고 논란에 휩싸이자 이 단체는 김 처장을 직권남용과 직무유기 등 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발한 바 있다. 해당 고발 건은 지난 21일 공수처가 있는 정부과천청사 관할 경찰청인 경기남부청으로 이첩됐다.

공수처는 이번 논란과 관련해 "수사 과정에서 나온 휴대전화 번호의 주인이 누구인지를 확인하면서 수사 대상에서 배제하는 과정"이라며 사찰 의혹을 반박했었다.

한편 시민단체 법치주의바로세우기행동연대(법세련)가 김 처장을 처벌해달라며 검찰에 제출한 고발장은 지난 29일 수원지검 안양지청으로 이첩돼 수사가 진행 중이다.

