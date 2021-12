[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 소유가 명품 몸매를 과시했다.

최근 소유는 자신의 인스타그램에 "LoveMafia"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 소유는 다홍색의 얇은 초밀착 의상을 입고 있다. 운동으로 다져진 글래머러스한 몸매가 눈길을 사로잡는다.

한편, 소유는 MBC 신규 파일럿 예능 프로그램 '러브 마피아'에 출연 중이다.

