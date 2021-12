'통신조회' 논란 거리두는 靑…"공수처는 독립기구"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 야권 대선후보와 배우자 국회의원, 기자들의 통신자료를 조회한 것과 관련, 야권에서 문재인 대통령의 입장을 요구하는 것에 대해 청와대가 "입장을 낼 계획이 없다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 30일 기자들의 관련 질의에 답해 "공수처는 독립기구로, 청와대가 언급하는 것은 적절치 않다"며 이같이 답했다.

공수처가 야권 인사들과 기자들의 통신자료를 무차별 조회한 것과 관련해 이날 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장은 문 대통령의 입장 표명이 필요하다고 목소리를 높였고, 김기현 원내대표는 문 대통령 면담을 요청하기도 했다.

하지만 청와대는 입장을 낼 계획이 없다며 이날 오후 국회 법사위 현안잘의에 출석하는 김진욱 공수처장이 그 자리에서 입장을 밝힐 것이라고만 답했다.

문 대통령의 신년사는 내달 3일 오전 10시께 발표된다. 이 관계자는 "핵심은 완전한 위기극복, 선도국가 전환 원년"이라며 "2022년이 매우 중요하며 힘을 합치는 것, 통합이 중요하다고 강조하고 5대 과제를 제시할 것"이라고 전했다. 그러면서 종합하면 '하나된 마음으로 도약하는 대한민국'이 된다고 덧붙였다.

문 대통령은 신년사 이후 5부 요인, 여야 및 경제계 대표 등 각계 인사들을 화상으로 초대해 신년 인사회를 열 계획이다.

