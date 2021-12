함양군, 안의 전통 약초시장 도시재생 활성화 위한 업무협약

경남 한약사회·함양군 도시재생지원센터와 업무 협약식 개최



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 도시재생지원센터는 지난 29일 오후 경남 한약사회와 안의면 도시재생 뉴딜사업 활성화할 수 있는 사업 추진을 위해 업무협약을 체결했다.

도시재생지원센터 직원들과 경남 한약사회 관계자들은 이날 안의면 전통 약초시장에서 함양군 도시재생 뉴딜사업 활성화를 위한 업무 협약식을 하고 지역 도시재생 사업 협력에 본격적으로 나서기로 했다.

이번 업무협약으로 이들 기관은 약초시장 상인 등 지역주민 중심 지역사회 발전을 위한 인적자원 교류·협력, 사회적 가치 창출과 공헌 활동 등에 공감대를 형성하고 시장 상인들을 대상으로 한 퍼실리테이팅을 지속, 향후 약초시장 조합을 구성하여 특색있는 제품 준비를 위한 협력을 지속하기로 협의했다.

경남 한약사회 강충식 회장은 “문제점을 외부가 아닌 내부에서 먼저 찾는 인식개선과 소비자들의 수요를 찾아 나가 도시재생 뉴딜 마중물 사업을 통해 약초시장 활성화 이후 맞는 상품 준비에 일조하며 지속할 수 있는 지방 가치 창출에 적극적으로 협조하겠다”고 밝혔다.

손재현 센터장은 “경남 한약사회와의 협업으로 약초시장다운 프로그램 개발에 적극적으로 앞장서겠다”면서 “내년부터 본격 추진될 안의면 도시재생 뉴딜사업에 약초시장 상인들과 안의면민들이 적극적으로 참여하여 주시길 부탁드린다”고 말했다.

