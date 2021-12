삼표시멘트, 스포츠 인재 발굴·체육 인프라 확충 지원

[아시아경제 김종화 기자] 삼표시멘트가 세계 스포츠 무대에서 활약할 지역 인재를 발굴하고 체육 인프라 확충을 위해 삼척시 체육회와 협력한다.

삼표시멘트는 삼척시체육회와 '체육발전기금 후원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 지역 인재 발굴을 위한 지원에 나선다고 30일 밝혔다.

이번 협약에 따른 기금은 ▲전국·도 단위 대회 유치 지원 ▲엘리트 선수 발굴 및 육성 지원 ▲전국체육대회 출전 우수선수 및 지도자 격려금 지원 ▲유소년 스포츠 교실 운영 지원 ▲지역 내 스포츠 활성화 지원 등을 위해 사용될 예정이다.

이번 협약과는 별개로 삼표시멘트는 지난 10일 '강원도통합체전(도민체전+생활체육대회)' 선수단을 위해 체육발전기금 500만원을 삼척시체육회에 기탁했다. 지난 5월에도 삼표시멘트는 삼척시 체육발전기금 후원을 위한 업무협약식을 개최한 바 있다.

삼표시멘트 관계자는 "그동안 삼표시멘트는 지역사회가 필요로 하는 사회공헌활동을 지속해 왔다"면서 "“이번 업무협약이 좋은 성과를 거둘 수 있도록 앞으로 삼척시 체육회와 협력해 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr