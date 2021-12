[아시아경제 이정윤 기자] 도어락을 교체해 전 남자친구 집에 들어간 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

30일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 재물손괴·주거침입 혐의로 A씨를 현행범으로 체포했다.

A씨는 전날 새벽 강남구에 있는 전 남자친구의 집에 찾아가 열쇠 수리업자를 불러 현관 도어락을 교체하고 비밀번호를 바꾼 뒤 집 안에 들어간 혐의를 받는다.

현관문이 열리지 않자 전 남자친구가 경찰에 신고했고 집 안에 있던 A씨는 현행범으로 체포됐다.

경찰 관계자는 "관련자들을 불러 조사할 예정"이라고 했다.

