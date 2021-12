영광군 ‘불갑산하이패스IC’ 개통…통행시간 단축

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 29일 영광군 군서면 보라리 서해안고속도로 영광휴게소에 연결하는 불갑산하이패스IC 개통식을 가졌다고 30일 밝혔다.

이날 개통식에는 이개호 국회의원, 김준성 영광군수, 최은영 영광군의회의장, 엄인섭 한국도로공사 광주전남본부장을 비롯한 주민대표, 공사관계자 등 20여명이 참석했다.

불갑산하이패스IC(하행선) 건설은 지난 2015년 국토교통부에 건의 및 군과 한국도로공사 간 하이패스IC 건설사업 협약을 통해 사업규모, 노선 등이 확정됐다.

군과 한국도로공사는 지난 2019년 8월 공사를 착공해 2년 5개월간 총사업비 79억원을 투입해 공사를 시행해 전날 개통식을 가졌다.

개통은 전날 오후 2시부터 하이패스단말기를 부착한 4.5t 미만 차량(버스포함)만 이용이 가능하다.

김준성 군수는 “불갑산하이패스IC 개통으로 남부지역에서의 고속도로 이용 편의성 향상과 군 주요 관광지인 불갑테마공원, 불갑사지구 관광지의 접근성이 크게 향상돼 교통물류 비용 절감 및 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 서해안고속도로 불갑산하이패스IC 상행선(서울방향)은 영광읍 학정리에 설치할 예정이며 현재 실시설계 진행 중으로 내년 상반기에 착공 계획이다.

