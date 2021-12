<신임 집행간부(상무)>

▶코스닥시장본부 본부장보 정지헌

▶시장감시본부 본부장보 이승범

▶파생상품시장본부 본부장보 박찬수

<연임 집행간부(상무)>

▶유가증권시장본부 본부장보 송영훈

▶코스닥시장본부 본부장보 김기경

▶경영지원본부 본부장보 채현주

