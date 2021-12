김두상씨 29일 별세. 김준영(SNC ENG 부사장)·유진·유성(KB증권 투자솔루션센터장)씨 부친상, 주지민·이정환(삼성자산운용 부장)씨 빙부상, 이수진씨 시부상=서울 여의도 성모병원 장례식장 5호실, 발인 2022년 1월1일 오전7시, 장지 인천가족공원, (02)3779-1963

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr