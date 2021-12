김형수 북구의원, 광주 돈보스코학교 ‘감사패’ 받아

학교 교육 환경 개선 및 지역발전을 위해 노력한 공로 인정받아

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 김형수 광주북구 의원은 광주 돈보스코학교로부터 교육 환경 개선과 지역사회 발전을 위해 노력한 공로를 인정받아 감사패를 받았다고 30일 밝혔다.

김 의원은 평소 지역 내 학생들의 안전한 통학로 조성과 쾌적한 교육환경 조성을 위해 각별한 관심을 가져왔다.

특히, 통학로 안심칼라벨트 조성, 안심방범CCTV설치 등 학생 안전을 위협하는 요소가 개선될 수 있도록 지속해서 노력해왔다.

홍정모 돈보스코학교장은 “학교 인근 통학로 및 시설이 열악하여 환경 개선이 절실한 상황이었는데, 학교 숙원사업 해결에 적극 노력해주신 김 의원께 감사의 마음을 이 패에 담아 드린다”고 말했다.

김형수 의원은 “우리 지역의 미래인 학생들이 쾌적한 환경에서 학업에 열중할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “무엇보다 학생들이 다니고 싶은 학교 환경 조성에 적극 앞장서겠다”고 소감을 밝혔다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong29102asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr