학생 꿈 실현하는 미래학교 … 울산교육청, 그린스마트미래학교 전담부서 신설

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청이 내년 1월 1일 자로 그린스마트미래학교추진단을 신설하고 ‘그린 스마트 미래학교’ 사업을 본격 추진한다.

그린스마트미래학교추진단은 사용자 중심의 미래형 학교 공간을 조성하는 그린 스마트 미래학교 사업의 전담부서다.

부교육감 직속으로 미래학교 기획 팀과 미래학교 추진 팀으로 구성해 단장을 포함해 14명이 근무한다.

그린 스마트 미래학교 기획, 선정을 비롯해 사전기획, 설계, 공사, 감리, 전문가 풀 운영, 현장 지원과 역량 강화 연수, 위원회와 정책협의회 운영 등을 맡는다.

그린 스마트 미래학교는 40년 이상 된 학교의 교실 환경 개선과 디지털 환경 기반의 수업 기자재를 갖춰 교수학습 혁신을 추진하는 미래형 학교 조성 사업이다.

미래학교는 학생, 교직원, 학부모, 지역주민이 등 사용자 참여 원칙으로 학교 구성원의 의사결정이 공간과 시설을 스스로 제안하고 만들어 간다.

울산시교육청은 2025년까지 총 31교를 ‘꿈, 역량, 연대, 공존의 지속 가능한 미래 교육’의 학교로 조성할 계획이다.

학교 선정은 40년 이상 지난 학교를 대상으로 공모해 학교급·지역별 안배 등 종합적인 검토로 이뤄졌다. 소요 예산은 약 3600억원이다.

울산다움(D·A·U·M) 그린 스마트 미래학교는 4가지 핵심 요소를 담아 ‘모두 함께 성장하는 행복한 미래학교’를 조성하는 사업이다.

핵심 요소는 학생의 꿈 실현을 위한 공간혁신, 미래사회 역량을 키우는 정보통신기술(ICT) 기반 스마트교실, 학교와 지역사회를 연결하는 학교 시설 복합화, 지속 가능 환경생태교육의 장 그린 학교이다.

사업은 2022년 7교, 2023년 5교, 2024년 5교, 2025년 6교를 차례로 진행할 계획이다.

2022년도 사업예산은 671억 원으로 전면 농소중, 주전초, 청량중 개축사업과 함월초, 약사중, 학성중, 메아리학교 리모델링 사업을 2024년 말까지 실시할 계획이다.

울산시교육청 관계자는 “미래형 교육과정 운영과 교수학습 혁신을 위한 종합적 기반이 반영된 친환경 학습환경을 구축해 지속가능한 미래학교를 만들겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr