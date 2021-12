<지역본부장>

▶서울지역본부장 겸 서울강남지사장 홍성훈 ▶수도권북부지역본부장 겸 인천지사장 권용수 ▶부산경남지역본부장 겸 부산동부지사장 이희원

<본사 실처장>

▶ESG전략실장 장대문 ▶소비자보호처장 조철희 ▶공익보상처장 원효근

<지사장>

▶서울동부지사장 권화중 ▶서울남부지사장 박광석 ▶성남지사장 이재우 ▶안양지사장 김원덕 ▶춘천지사장 윤종훈 ▶강릉지사장 윤정호 ▶천안지사장 선상욱 ▶청주지사장 박형국 ▶순천지사장 남형우 ▶군산지사장 김세중 ▶창원지사장 정필환 ▶진주지사장 임병수