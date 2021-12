일룸, 아동·청소년 학습 환경 개선 위한 나눔 활동 지속

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸이 아동·청소년 학습 환경 개선을 위한 사회공헌 활동에 동참하며 따뜻한 나눔 활동을 지속하고 있다.

일룸은 가구를 넘어 생활을 바꾸고 더 나은 일상을 제안하는 브랜드로서 보다 많은 아이들이 편안하고 쾌적한 공간에서 미래를 꿈꿀 수 있도록 '행복얼라이언스 주거환경 개선 프로젝트', '희망플러스 책상없는 아이 0% 만들기 프로젝트' 등 다양한 사회공헌활동에 참여하고 있다.

일룸은 복지 사각지대에 있는 아이들을 지원하는 사회공헌 네트워크 행복얼라이언스에 2021년에 이어 2022년에도 회원사로 참여한다. 2021년 한 해 동안 아이들의 성장과 학습 공간을 위해 3000만원 상당의 아동용 가구 지원, 결식 우려 아동을 위한 2000만원 현금 기부를 진행했으며, 2022년에도 올해와 유사한 규모로 지원할 예정이다. 일룸은 행복얼라이언스 회원사 중 유일한 가구 회사로 도움이 필요한 아이들에게 가구를 적극 후원하며, 아이들의 주거환경 개선에 앞장서고 있다.

일룸은 2014년부터 참여해 온 광주광역시 서구청의 복지사업 중 하나인 '희망플러스 책상 없는 아이 0% 만들기 프로젝트'에도 지속해서 참여할 예정이다. 일룸은 대표 학생방 제품인 링키플러스와 로이 책상 및 올리버, 비토 등의 의자 제품을 후원하는 방법으로 사회공헌활동을 펼치고 있다. 2014년부터 올해까지 총 8회 참여해 총 281명 학생의 교육여건 개선에 기여했다.

일룸 관계자는 "주거 및 학습 환경은 아이들의 정서발달과 성장에 중요한 요소로 쾌적한 환경을 만들어 주는 것이 중요하다"면서 "일룸은 아이들이 미래를 꿈꾸고 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 공간 개선 및 가구를 지원하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.

