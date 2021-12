신한카드, 디지털화폐 오프라인 송금·지불 특허 취득

디지털 화폐 연구개발 강화

CBDC 등 오프라인 송금·지불하는 기술 특허 취득

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 미래 페이먼트 인프라 핵심인 디지털 화폐 연구개발을 강화한다.

신한카드는 블록체인, 디지털화폐를 활용해 자연재해 등의 네트워크 단절 상황이 발행했을 때에도 안전한 송금과 결제를 진행할 수 있는 기술에 대해 국내 특허를 취득했다고 30일 밝혔다.

이 기술은 블록체인 기반 핀테크 스타트업 '퍼니피그'와 공동 개발했다. 암호화 기술과 NFC 통신 등을 활용해 네트워크가 지원되지 않는 상황에서도 디지털화폐가 탑재된 애플리케이션(앱)에서 다른 앱으로 송금결제하는 방법을 제시하고 있다.

먼저 신한카드는 개인고객의 디지털화폐 생성 요청을 받으면 두 번의 암호화를 거쳐 고객이 요청한 금액 단위에 맞춰 디지털화폐를 생성하고 블록체인 상의 별도 지갑·앱에 저장한다. 생성된 디지털화폐를 거래하고자 할 경우 QR코드, NFC, 고음파 등 P2P 전송 기술을 통한 송금 방식으로 결제를 진행해 네트워크가 단절된 상황에서도 고객이 보유한 디지털화폐를 통해 결제를 진행할 수 있다. 만약 잔돈이 발생하는 경우는 디지털화폐 생성 시 제공되는 암호를 입력하면 잔돈만큼 다시 전송할 수 있다.

이번 특허에서는 위의 거래 방식을 더욱 안전하게 처리하기 위해 암호화 거래 검증을 포함하고 있으며, 송금·결제에 사용되는 암호 보관과 거래 검증에 대한 내용도 포함하고 있다.

특히 이 특허는 한국은행을 포함한 각 국의 중앙은행에서 발행을 추진하고 있는 중앙은행 발행 디지털 화폐(CBDC) 등의 디지털화폐가 기존 화폐의 기능을 제대로 갖추기 위해서는 재난·비상상황에서 결제 또는 송금이 가능해야 한다는 요구 조건을 해결할 수 있는 필요 핵심기술을 담고 있다. 현재 한국은행에서는 디지털화폐의 국내 도입 여부를 판단하기 위한 모의 실험을 진행하고 있다.

유태현 신한카드 디지털퍼스트본부장은 "국내 특허 취득 뿐만 아니라 해외 특허 출원도 진행 중"이라며 "향후 CBDC 등 디지털 결제 환경이 마련되면 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 미래 지불결제 시장을 주도할 것으로 기대한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr