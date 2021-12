11월 생산 3.2%↑ 1년5개월 만에 증가 폭 최대…소비는 1.9%↓(상보)

통계청, '11월 산업활동동향' 발표



제조·서비스업 동반 상승

2020년 6월 3.9% 이후 상승 폭 최대



소비는 1년4개월 만에 최대 감소

통계청 "전월比 기저효과 영향"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난달 제조업과 서비스업 생산이 동반 상승하면서 전(全)산업생산이 전월보다 3% 넘게 늘어난 것으로 조사됐다. 지난해 6월 3.9% 증가 이후 1년 5개월 만의 최대 증가 폭이다. 다만 소비는 2% 가까이 줄어 1년 4개월 만에 가장 크게 꺾였다. 통계청은 전월 소비가 좋았던 데 따른 기저효과 영향이라는 게 통계청의 분석이다.

30일 통계청이 발표한 '11월 산업활동동향' 자료에 따르면 지난달 전산업생산(계절조정·농림어업 제외) 지수는 114.4(2015년=100)로 전월보다 3.2% 늘었다. 지난해 6월(3.9%) 이후 가장 큰 증가 폭이다. 전산업생산은 7월(-0.7%)과 8월(-0.1%)에 두 달 연속 감소를 기록한 뒤 9월 1.1% 증가했다. 10월에는 1.9% 감소했으나 지난달 다시 반등했다. 제조업 생산이 5.3%, 서비스업 생산이 2.0% 각각 증가했다. 건설업과 공공행정도 각각 2.4%, 5.5% 늘어난 것으로 집계됐다.

반면 소비 동향을 보여주는 소매판매액 지수(계절조정)는 119.1(2015년=100)로 한 달 전보다 1.9% 감소했다. 지난달 단계적 일상 회복(위드 코로나)이 시행됐는데도 지난해 7월(-6.1%) 이후 가장 큰 감소 폭을 보인 것이다. 이에 대해 통계청은 "전월 121.4로 통계 작성 이래 가장 높은 수준을 기록한 데 대한 기저효과 영향이 컸다"고 설명했다.

설비투자는 10.9% 늘었고 건설기성도 2.4% 증가했다. 현재 경기를 나타내는 동행지수 순환변동치는 101.4로 0.4포인트 상승하면서 9월(-0.1포인트), 10월(-0.2포인트)의 하락세를 끊었다. 향후 경기를 예측하는 선행지수 순환변동치는 101.3으로 0.4포인트 하락해 7월 이후 5개월 연속 하락세를 이어갔다.

어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "광공업과 서비스업 호조로 전체 생산이 증가로 전환했고, 지출도 소매판매가 감소했으나 설비투자와 건설기성이 증가해 전월 보다 개선됐다"며 "경기가 회복세를 찾아가는 모습"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr