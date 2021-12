[클릭 e종목]롯데렌탈, 4분기 역대 최고 실적 기대

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 30일 롯데렌탈에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 6만1000원을 유지한다고 밝혔다. 실적 기대감에 따른 투자 분석이다.

주영훈 NH투자증권 연구원은 "지난 3분기 매출액 성장률은 추석 시점 차이로 인해 9월 경매가 10월로 미뤄지며 정체된 모습을 보였다. 외형 성장 둔화 우려가 제기되며 영업이익률이 분기 최고치를 갱신했음에도 불구하고 주가는 이를 반영하지 못했다"면서 "그러나 이번 4분기는 경매 횟수 증가 효과가 반영되며 두 자릿수 매출 성장률 회복이 가능할 것이며, 현재 렌터카 및 중고차 업황을 감안할 때 실적 호조는 2022년에도 지속될 것으로 추정되는 만큼 주가 반등을 기대할 수 있다"고 밝혔다.

주주 환원 정책 확대도 투자포인트다. 지난해 개별기준 배당성향은 16.3%였으나 롯데그룹 배당 정책에 의거해 배당성향을 30%까지 끌어올릴 계획이다. 주당 배당금은 830원으로 예상되며 주가 하방 지지요인으로 작용할 것으로 보인다.

4분기 중고차 경매 횟수 증가 효과도 기대된다. 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6038억원(+15% y-y), 511억원(+67% y-y)으로 추정한다. 오토렌탈 부문의 안정적 성장에 더해 추석 시점 차이에 따른 경매 횟수 증가 효과로 중고차판매 사업부문 매출액이 크게 증가할 것으로 예상한다. 4분기 중고차 평균 매매가는 1300만원 수준으로 전년 동기 약 100만원 가량 상승하며 전사 영업이익률 개선을 이끌고 있다.

그린카 부문 매출은 전년 동기 대비 +16% 증가할 것으로 추정한다. 공모를 통해 유입된 자금 중 1000억원을 그린카 사업에 출자할 계획(차량 구매, 플랫폼 고도화, 전기차 충전 인프라 구축 목적)인 만큼 향후 추가적인 매출 성장이 기대된다.

주 연구원은 "업계 1위인 쏘카가 2022년 기업공개(IPO)를 준비하고 있는 만큼 그 과정에서 그린카 사업가치 또한 재조명 받을 것으로 보인다"고 전망했다.

