CJ CGV는 미국 계열사 CJ CGC아메리카의 운영자금 조달을 위해 주식 140주를 83억690만원에 취득하기로 했다고 29일 공시했다. 취득 후 지분율은 100%다.

