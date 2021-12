[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 29일 (사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회에 임직원들이 정성으로 모은 성금 500만원을 전달하고 환아들의 따뜻한 연말연시를 기원했다.

윤진보 사장은 “힘든 시기를 보내고 있는 환아들이 건강을 되찾는데 작은 도움이 되길 바라며 임직원들의 마음과 정성을 담았다”면서 “앞으로도 사랑과 배려가 넘치는 광주공동체를 위해 적극적인 나눔활동을 펼치겠다”고 말했다.

