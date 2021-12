[인사]인천국제공항공사

◇1급 승진(2급 →1급)

▲ 감사실장 김한선 ▲ 기획조정실장 강용규 ▲ 상생협력처장 석준열 ▲ 기계시설처장 우성태 ▲ 항행처장 장용석 ▲ 건축기계처장 이동현 ▲ 물류처장 김용철 ▲ 해외사업처장 김학철 ▲ 항공보안처장 김현태

◇2급 승진(3급→2급)

▲ 기획관리팀장 성기광 ▲ 통합운영1팀장 유덕기 ▲ 통합운영2팀장 강성우 ▲ 회계팀장 임상진 ▲ 스마트오피스팀장 안봉찬 ▲ 운항안전팀장 장영우 ▲ 시설계획팀장 김종현 ▲ 비행장시설팀장 권순원 ▲ 스마트공항팀장 박장근 ▲ 터미널계획팀장 조원기 ▲ 보안시설팀장 이연근 ▲ 물류개발팀장 김종훈 ▲ 안전기획팀장 이주현 ▲ 해외사업처 항홍재 이상 2022년 1월 1일자

◇보직 승진

▲ 스마트정보처장 양명석 ▲ 여객가치혁신처장 윤선희 ▲ 친환경공항처장 조규혁 ▲ 건축기계처장 유길상 ▲ 전기통신처장 전영근 ▲ 항공보안처장 신옥철

◇보직 인사

▲ ESG경영실장 신가균(2022년 1월18일자) ▲ 통합운영센터장 여태수 ▲ 재무처장 이상조 ▲ 인재개발원장 유구종 ▲ 교통서비스처장 조우호 ▲ 상업서비스처장 김현태 ▲ 운항서비스처장 배영민 ▲ 건설기획처장 이동현 ▲ 토목처장 김용철 ▲ 공항경제처장 황석 ▲ 물류처장 이상용 이상 2022년 1월 3일자

