조선대 정시모집 1358명 선발···광역화 모집 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교는 오는 30일부터 2022년 1월 3일까지 2022학년도 정시모집을 진행한다고 29일 밝혔다.

정시모집에는 수능위주(일반전형) 891명, 수능위주(지역인재전형) 40명, 수능위주(군사학과전형) 10명, 실기위주(실기전형) 117명, 학생부위주(만학도전형) 6명 등을 비롯해 추가 인원을 포함해 약 1358명을 모집할 계획이다.

2022학년도 조선대학교 정시모집에서는 첫째, 일부 학부에서 광역화모집을 실시한다.

광역화 모집단위는 국어국문학부(국어국문학전공, 고전번역전공), 아시어언어문화학부(아랍어전공, 중국어문화학전공, 철학전공), 자연과학계열(컴퓨터통계학과, 화학과, 생명과학과, 의생명과학과, 융합수리과학부)이며 입학한 학생의 전공은 학생의 선택권을 100% 수용한다. 또한 융합수리과학부가 신설되었다.

둘째, 약학과가 올해부터 학부 신입생을 모집한다.

약학과 모집인원은 81명이며 정시모집에서 수능위주(일반전형-14명), 수능위주(지역인재전형-10명)로 모집한다. 2022학년도 수시모집 중 학생부교과(일반전형)에서 31.63:1의 경쟁률을 보였다.

셋째, 지역인재전형 지원자격이 호남권(광주광역시, 전라남도, 전라북도) 소재 고교에서 전 교육과정을 이수한 졸업(예정)자로 확대되었다.

넷째, 대학수학능력시험 성적은 백분위점수가 반영되며 탐구영역은 사회 또는 과학영역의 1과목을 반영한다.

의·치·약학과의 경우 수학은 미적분/기하 택1이며 탐구는 과학 1과목이 반영된다. 대학수학능력시험 성적은 계열별 모집단위에 따라 가중치가 달리 적용된다. 영어영역은 등급에 따른 점수가 적용되며 한국사는 가산점으로 반영된다.

정시모집은 2021년 12월30일부터 2022년 1월3일까지 원서접수를 진행한다. 사범대학 면접고사는 2022년 1월 19일(수)에 진행되며 비대면 온라인 영상 업로드 방식으로 진행될 예정이다.

실기고사는 가군은 2022년 1월 13일(목), 나군은 2022년 1월 18일(화)에 실시된다. 최종합격자는 2022년 1월 25일(화)에 발표 예정이다.

군사학과는 2022년 1월 5일(수) 1단계 합격자발표를 시작으로 2022년 1월10일(월) ~ 1월12일(수)까지 2단계 평가를 실시하며 최종합격자 발표는 2022년 2월 7일(월) 발표 예정이다.

