신세계건설은 평택 포승지역에 물류센터를 신축하는 공사를 1646억7000만원에 수주했다고 29일 공시했다.

