전남대, 2022학년도 정시모집 1486명 선발

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교가 오는 30일부터 2022년 1월 3일까지 2022학년도 정시모집에 나선다고 29일 밝혔다.

전남대는 이번 정시모집에서 1486명(광주캠퍼스 1260명, 여수캠퍼스 226명)을 선발한다. 이는 전체 모집인원 4649명의 32%로, 지난해보다 2.9%p 증가한 것이다. 정시모집 인원에는 수시 이월 인원이 추가될 전망이다.

지난해와 달리, 편입학으로만 선발하던 약학대학 약학부가 올해부터 학부 신입생을 모집해 나군에서 23명을 선발하고, 여수캠퍼스에는 정시 다군이 신설돼 가·나·다군에서 신입생을 모집한다.

또 가·나·다군 전형방식을 일원화(예·체능<나군> 제외)해 100% 수능으로만 선발하는 '간소화' 기조를 유지한다.

예·체능 계열은 실기고사와 수능으로만 학생을 선발한다.

수능을 반영하는 전형은 모집단위에서 정한 대학수학능력시험 반영 영역과 동일한 영역을 응시해야 하므로 수험생들은 지원하고자 하는 모집단위의 반영 영역을 모집요강을 통해 확인해야 한다.

다만, 특성화고졸재직자전형의 경우는 학생부 성적을, 조기취업형계약학과전형은 서류평가와 면접으로 학생을 선발하므로 대학수학능력시험에 응시하지 않은 수험생도 지원이 가능하다.

원서접수는 인터넷으로 가능하고, 정시모집 합격자는 2022년 1월 27일 전남대학교 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

전남대학교는 수험생 뿐 아니라 학부모, 교사에게 입시정보를 손쉽게 검색하고 활용할 수 있도록 '원 클릭서비스'를 운영하고 있다. 학과소개 및 학과의 장점, 진로·취업 정보, 장학제도, 입학전형 등 모든 입시 관련 정보를 한 번의 '클릭'으로 접근 가능하며, 수험생들은 이를 통해 지원 희망 학과에 대한 보다 많은 정보를 얻을 수 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr