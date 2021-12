광주 북부소방서, 소화기 초기 진화로 주택화재 피해 저감

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 지난 5일 중흥동 주택화재 발생 시 거주자의 소화기를 사용한 초기 진화로 피해를 최소화 할 수 있었다고 29일 밝혔다.

북부소방서에 따르면 지난 5일 광주 북구 중흥동의 단독주택 화목난로 연통 부근에서 장시간 열을 받은 천장 목재구조물에서 화재가 발생했으나, 거주자의 신속한 신고와 소화기를 사용한 초기 진화로 큰 피해를 막을 수 있었다.

화재는 출동한 119소방대원들에 의해 완전히 진화 되었으며, 인명피해 없이 천장 일부만 소실되어 약 88만 7000원의 재산 피해만이 발생했다.

강왕구 예방안전과장은 "겨울철 화목난로 및 전기 난방용품 사용 증가 등으로 화재 위험성이 증가하는 시기이다"며 "주택에는 주택용 소방시설을 반드시 설치하여 소중한 생명과 재산을 지키길 바란다"고 전했다.

한편, 주택용 소방시설은 주택화재경보기와 소화기를 말하며, 별도의 소방시설이 없는 단독(다가구?다세대?연립)주택에는 구획된 실마다 1개 이상 천장에 화재경보기를 부착해야 하며, 소화기는 세대별?층별로 1개 이상 설치해야 한다.

