[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆목원대 <직원인사> ▶사범대학 교학과장 송영남 ▶미술·디자인대학 교학과장 장숙희(이상 12월 30일자)

