이재명 지지모임 '문화강국 광주위원회' 출범

지역 문화예술인 545명 참여

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 지지모임인 ‘대한민국대전환 선대위 문화강국광주위원회’가 출범했다.

광주의 문화예술인 545명이 참여한 광주위원회는 이병훈 국회의원(더불어민주당 문화강국위원회 수석부위원장)과 윤만식 광주위원회 위원장(광주민예총 회장), 차재근 문화강국부산위원장, 김준권(한국문화예술네트워크 상임대표), 정상연, 최철, 정진모, 김창준 광주위원회부위원장 등과 문화예술계 각 장르별 대표자들이 참석했다.

이병훈 문화강국위원회 수석부위원장은 “더불어민주당의 ‘대한민국대전환 선대위 문화강국위원회’는 백범 김구 선생의 탁월한 선견지명에 사상적 뿌리를 두고, 문화의 저변을 확장해 문화강국의 위상을 다져나갈 것”이라고 말했다.

광주위원회는 문화예술인의 권익실현을 위한 최상의 선택으로 이재명 후보를 지목하고, 차별과 다툼 없이 함께 소통할 수 있는 세상의 매개 역할 차원에서 문화를 이해하고, 더 나은 문화의 지속적 발전을 선거 공약으로 내세운 이재명 후보의 문화정책에 적극적으로 의견을 개진할 것이며, 선거가 끝난 후에도 지속적으로 문화강국으로 가기 위한 정책개발에 적극 참여할 것임을 밝혔다.

문화강국 광주위원회는 대선기간 내 ▲문화분권 토론회 ▲문화강국을 위한 아젠다 발굴 ▲예술인 기본소득 정립 등을 주제로 초청강연, 포럼, 정책제안, 정책협약 등을 지속적으로 진행한다.

이를 통해 도출된 문화관련 의제들을 이재명 후보의 공약으로 건의할 예정이다.

문화강국 광주위원회는 광주 각 구별 위원과 장르별 위원회를 두고 활동한다. 현재 광주를 기반으로 활동하고 있는 문학, 시각예술, 건축, 무용, 국악, 영화, 방송, 연극, 문화기획 등 다양한 문화예술 각 분야의 활동가들이 참여하고 있다.

