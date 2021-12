[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 '베리굿' 출신 조현이 군살 없는 몸매를 뽐냈다.

조현은 최근 자신의 SNS 계정에 근황을 알리는 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 탄탄한 복근을 드러낸 조현은 크롭톱 티셔츠에 사과를 들고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다.

